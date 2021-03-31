 

Ученые уточнили время формирования кислородной атмосферы на Земле

31.03.2021, 17:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Впервые атмосфере начала насыщаться кислородом примерно на сто миллионов лет позже, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты последних исследований.

Вообще-то, данный процесс происходил в несколько этапов, говорят ученые. Концентрация О2 то повышалась, то снижалась, пока не достигла современного уровня.

Однако первый этап насыщения воздуха Земли важным для развития жизни газом произошла 2,43 млн лет назад. Данный период ученые назвали кислородной катастрофой, после которой начали происходить серьезные изменения и на поверхности планеты. Однако концентрация кислорода была значительно ниже, чем сейчас. Ее повысили растения, запустившие глобальный процесс фотосинтеза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Экономика: США поздравили “Северный поток – 2” новыми санкциями

29.03 / Папа римский заявил, что дьявол использует пандемию, чтобы сеять разлад и отчаяние

08.10 / Переговоры Зеленского и Джонсона. Украина предложила Великобритании покупать сельхозпродукцию по привлекательным ценам

19.07 / В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

15.10 / Геофизики определили модель оползней, вызывающих цунами

28.11 / Уманский: Риск веерных отключений сегодня высок как никогда за последние десятилетия

02.02 / Большинству американцев из-за пандемии пришлось потратить отложенные на старость средства

28.01 / Путин заявил о необходимости прозрачных правил для бизнеса в России

06.07 / Станислав Черчесов: “Зенит” абсолютно заслуженно выиграл чемпионат

03.07 / Финский посол усомнился в правдивости цитаты Болтона о Трампе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]m

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)