Ученые уточнили время формирования кислородной атмосферы на Земле

Впервые атмосфере начала насыщаться кислородом примерно на сто миллионов лет позже, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты последних исследований.

Вообще-то, данный процесс происходил в несколько этапов, говорят ученые. Концентрация О2 то повышалась, то снижалась, пока не достигла современного уровня.

Однако первый этап насыщения воздуха Земли важным для развития жизни газом произошла 2,43 млн лет назад. Данный период ученые назвали кислородной катастрофой, после которой начали происходить серьезные изменения и на поверхности планеты. Однако концентрация кислорода была значительно ниже, чем сейчас. Ее повысили растения, запустившие глобальный процесс фотосинтеза.