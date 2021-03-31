Эксперт Pravda – для диалога с Москвой Европе необходимо повышение устойчивости и безопасности

Европа рассчитывает наладить добрососедские отношения с русскими, не осознавая того, что Москва фактически рассматривает её как угрозу и постоянно провоцирует конфликты, подчеркнул в интервью словацкой газете Pravda аналитик Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. По мнению эксперта, Брюсселю следует проанализировать истинные намерения Москвы и всерьёз подготовиться, чтобы максимально «повысить устойчивость» и укрепить безопасность ЕС, прежде чем переходить к сотрудничеству.

В рамках онлайн-конференции «Реакция на Россию в свете разнообразных угроз», которую организовал Балтийский оборонный колледж, журналисты словацкого издания Pravda побеседовали с экспертом Густавом Гресселем из Европейского совета по международным отношениям (европейский аналитический центр, проводящий исследования по проблемам внешней политики и безопасности). По его мнению, основная проблема нынешнего подхода Брюсселя к РФ заключается в неспособности и нежелании европейцев воспринимать всерьёз тот факт, что Москва по-прежнему смотрит на ЕС, как на угрозу.

«Россия считает нас угрозой. А мы тем не менее стремимся к дружбе, любви и добрососедским отношениям. Хотя фактически РФ конфликтует с ЕС», — подчеркнул аналитик в беседе с корреспондентом Pravda. По его мнению, Брюсселю необходимо «с большей серьёзностью воспринимать заявления Москвы» и действовать сообразно этому, укрепляя в первую очередь собственную оборону и безопасность, а не пытаться безуспешно наладить сотрудничество без оглядки на истинные намерения России.

«Нужно делать всё для того, что мы называем «повышением устойчивости» — но по сути, это повышение защиты от шагов Кремля. То есть речь идёт о сборе разведданных, большей прозрачности финансовых операций, касающихся России, регулировании медиарынка, а также военном сдерживании. Всё это необходимо наращивать», — уверен эксперт. По его мнению, сначала Евросоюз должен «стать безопаснее с военной, дипломатической и политической точки зрения», и лишь после этого уже нужно пытаться развивать какой-то диалог с Москвой, поясняется в статье.

«Тогда нам будет проще общаться с Россией — хотя, конечно, ещё вопрос, о чём с ней вообще можно говорить», — заявил Грессель в интервью Pravda. По его мнению, общение Брюсселя с Москвой не должно происходить на базе соображений, что европейцы знают её потребности и могут ей помочь, поскольку такой подход построен на заблуждениях. И чтобы это понять, достаточно внимательно проанализировать заявления российских официальных лиц, уверен аналитик.

«Например, климатические изменения — мы думаем, что РФ заинтересована в сотрудничестве с нами в этой области, поэтому ЕС готов помочь Москве перейти на зелёную экономику. Но стоит лишь послушать, что говорят представители служб безопасности, близкие к президенту Владимиру Путину. А они говорят, что климатические изменения — это возможность для их страны увеличить площадь сельхозугодий и открыть Арктику для судоходства и добычи полезных ископаемых, а если Европа откажется от российских энергоносителей, они продадут их Китаю или Индии. Вот как Москва относится к климатическим изменениям», — подчеркнул Грессель.

На самом же деле даже в тех областях, которые в Брюсселе принято считать «перспективными» для сотрудничества с Россией, общих интересов имеется довольно мало, предупреждает эксперт. По его мнению, это касается и такой важной сферы, как борьба с терроризмом: «Как РФ смотрит на терроризм? У Кремля своё понимание, непохожее на Запад. Для РФ террористы те, кто действует против её интересов», — заявил Грессель.

Поэтому в широком смысле вместе с Москвой будет довольно трудно решать проблему терроризма, и подходить к этому надо крайне осторожно и осмотрительно, считает аналитик: «Я не утверждаю, что нам вообще не стоит сотрудничать с Россией, не обмениваться с ней информацией об угрозах и вести себя цинично. Но утверждать, что сотрудничество с ней крайне важно, что мы умеем находить с Москвой общий язык и она нам нужна — как любит повторять, например, Франция, — значит, создавать ложное впечатление о каком-то якобы неизбежном стратегическом союзе с Кремлём».

По его мнению, следует также очень осторожно делиться с Москвой какой-либо информацией относительно антитеррористических действий европейских спецслужб. Поскольку Россия, как опасается эксперт, может воспользоваться этой информацией в собственных интересах и даже «передать группировкам, с которыми она контактирует, но которые настроены против Запада».

По большому счёту в этих условия ЕС сможет по-настоящему сотрудничать с Россией только в тех областях, которые выгодны Москве, подчёркивается в статье. В частности, можно начать диалог в сфере контроля над вооружениями, где РФ сейчас полагается, прежде всего, на переговоры с США, пояснил эксперт: «Это от США она требует гарантий, а не от ЕС и его стран-членов. Москву не интересует французское ядерное оружие. В области конвенционального оружия договоры с Соединёнными Штатами и Россией тоже стоят на первом плане. В этом отношении Европа, с точки зрения Кремля, — только игрок, который ассистирует Америке». По его мнению, Евросоюз ещё полностью не адаптировался к новой ситуации в сфере безопасности и контроля над вооружениями.

Что касается последних споров в отношении применения российской вакцины «Спутник V» и контракта на поставку 2 миллионов доз этой вакцины, который подписала Словакия, здесь тоже есть причины для опасений, уверен аналитик. По его мнению, для России «Спутник V» — это, в первую очередь, «инструмент геополитики и влияния», в то время как для Евросоюза это, прежде всего, лекарство. И чтобы начать его продавать в Европе, РФ обязана сначала пройти все соответствующие процедуры, установленные Европейским агентством лекарственных средств, как и все остальные производители вакцин, говорится в статье.

По его словам, Москва «долго тянула с подачей заявки» на одобрение своей вакцины и ещё не прошла все процедуры в соответствии с правилами, поэтому легально «Спутник V» появится на европейском рынке ещё не скоро. «Проблема в том, что Москва как будто не понимает или не верит, что где-то могут соблюдаться правила. Она считает, что Европа должна быть по гроб жизни благодарна, что получила хоть какую-то вакцину. Но это глупость. Речь тут не о благодарности, а об одобрении препарата, которое подчинено определённой процедуре», — заключил Грессель в интервью Pravda.