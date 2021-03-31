Euronews – врачи обеспокоены ростом числа незастрахованных пациентов в ЕС

Врачи и эксперты обеспокоены тем, что в ЕС на фоне пандемии постоянно растёт число людей, не имеющих медицинской страховки. Причём это не только прибывающие в ЕС мигранты, но и европейцы со средним уровнем доходов. Это происходит по всему Евросоюзу и ставит здоровье многих под угрозу — например, в Вене количество беременных мигранток без страховки увеличилось уже на 30%, передаёт Euronews.

Врачи и эксперты предупреждают, что из-за пандемии растёт число людей, не имеющих медицинской страховки — в частности, мигранты, но также наблюдается рост среди граждан среднего класса. Это происходит по всему Евросоюзу. В том числе здесь, в Вене — где, например, число незастрахованных беременных мигранток увеличилось на 30 процентов.

ЭЛИНА ШМУК, учительница английского языка из Румынии: Я потеряла работу из-за пандемии. Вместе с ней я также потеряла право на медицинское страхование, я потеряла всё.

В Австрии медицинское страхование связано с трудоустройством. Без работы беременная Элина зависит от помощи врачей-добровольцев. Чтобы справиться с увеличением числа пациентов, венская поликлиника AmberMed теперь нуждается в подкреплении.

МОНИКА МАТАЛЬ, главный врач-волонтёр в AmberMed: Да, пациенты рады, что мы существуем. Что есть клиника с низким порогом доступа, куда действительно может прийти любой желающий, единственное условие — отсутствие страховки. Я думаю, что наша работа очень важна, и поэтому я здесь.

Во многих других европейских странах медицинское страхование связано с гражданством или местом жительства, поэтому официально застрахованы все. В Австрии и Германии медицинское страхование было расширено в последние годы, и лишь небольшой процент остаётся незастрахованным.

Наибольшая доля незастрахованных приходится на Польшу, Венгрию и Эстонию. Пандемия сейчас усугубляет эту ситуацию. В прошлом году почти в двух третях стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уровень занятости среди иностранцев был выше, чем среди коренных жителей.

МИХАЭЛЬ ФУХС, Европейский центр политики и исследований в области соцобеспечения: Количество людей, обращающихся в учреждения, которые лечат людей без медицинской страховки, резко возросло. И прежде всего, затронуты люди с миграционным прошлым, которые с большей вероятностью не имеют страховки. Но теперь — тем более потому, что они часто работают полуофициально и поэтому первыми страдают от безработицы в контексте пандемии.

ЙОХАННЕС ПЛЕШБЕРГЕР, корреспондент Euronews: Связанная с COVID-19 ситуация Элины показывает пробелы в европейских системах медицинского страхования. И всё же для Элины сейчас самое важное — найти работу, любую работу! И чтобы её ребенок родился здоровым.

Йоханнес Плешбергер, Euronews, Вена.

Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.