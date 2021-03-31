Политолог Золотарев о переговорах мировых лидеров по Донбассу без Зеленского: Тревожный сигнал для Киева

Во вторник, 30 марта, состоялась встреча лидеров России, Германии и Франции в режиме онлайн. Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ряд важных вопросов, в том числе и обострение конфликта в Донбассе. Стороны пришли к выводу о безальтернативности Минских договоренностей.

Беседа прошла без участия президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт Андрей Золотарев назвал это “тревожным сигналом для Киева”. Формула “Ничего об Украине без Украины”, которую впервые ввел экс-президент Петр Порошенко, может перестать иметь какую-либо силу.

Аналитик предположил, что Владимир Зеленский не получил приглашения к участию в беседе из-за нежелания идти на компромиссы по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению Золотарева, это в будущем может привести к тому, что конфликт на юго-востоке Украины будут решать без Киева.

“Факт подобных переговоров такую перспективу приближает”, – подчеркнул он.

Ранее встречу “нормандской тройки” прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Политик заявил, что Владимир Зеленский полностью дискредитировал себя. Россия решила поставить на президенте Украины “жирную точку” после его отказа выполнять Минские договоренности.