В Италии заявили об угрозе безопасности НАТО в связи с задержанием российского дипломата

Задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе при российском посольстве ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и НАТО в целом, сообщил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо.

«Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО. Это ставит под угрозы не только нашу безопасность, но и всего альянса», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский житель взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла РФ и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.

Российское посольство сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.