В УЕФА разрешили делать пять замен в матчах ЧЕ и финале Лиги наций-2021
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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал возможность командам делать по пять замен на матчах предстоящего чемпионата Европы по футболу и финала Лиги наций-2021.
Заседание исполкома УЕФА прошло в среду, международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае 2020 года одобрил предложение ФИФА разрешить на время делать по пять замен в матче из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
В декабре поправку продлили для международных турниров до 31 июля 2022 года. Матчи Евро-2020 начнутся 11 июня, завершатся 11 июля, они будут проходить в 12 городах Европы, включая Петербург.
Финал Лиги наций запланирован на 6-10 октября в Милане и Турине.
Ранее оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Петербурге утвердил допуск болельщиков на матчи турнира в количестве 50% от вместимости стадиона.
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