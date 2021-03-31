 

В Белоруссии разъяснили характер будущих изменений в конституции страны

31.03.2021, 17:38, Новости дня
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В Белоруссии не намерены создавать новый основной закон с чистого листа, сообщил глава конституционной комиссии, председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич.

«Сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую конституцию. Напомню, конституция была принята в 1994 году. Изменения были внесены в 1996-м, и вот уже около 30 лет наша страна устойчиво, динамично, безопасно развивается, мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня необходимо укрепить правовой каркас нашего основного закона, чтобы дать возможность регулировать на более высоком современном уровне общественные отношения по всем направлениям», – цитирует Миклашевича БелТА.

Он пояснил, что работа комиссии будет «системной, целенаправленной и, главное, результативной». Комиссия будет собираться дважды в месяц, до 1 августа планируется подготовить конкретный вариант возможных изменений в основной документ страны.

«Мы также определили, что будет работать редакционная группа из юристов из состава конституционной комиссии. Она будет дважды в неделю – по вторникам и четвергам – в Конституционном суде проводить свои рабочие заседания для того, чтобы выработать юридические формулировки тех предложений, которые поступили и будут поступать от граждан и членов комиссии», – добавил Миклашевич.

Комиссии предстоит проанализировать предложения граждан и закрепить необходимые из них на конституционном уровне, другие предложения «будут находить реализацию в других нормативно-правовых актах, законах».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.



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