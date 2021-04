Вакцинация и рациональная интерферонотерапия – факторы успеха в борьбе с COVID-19



Наиболее действенным средством для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, безусловно, является вакцинация. Впервые методику вакцинопрофилактики предложил английский врач Эдвард Дженнер. Однажды он заметил, что доярки, контактировавшие с коровами, страдающими так.наз. «коровьей оспой», никогда не заболевали натуральной, т.е. «черной оспой», унесшей в Средние века миллионы человеческих жизней. В 1796 году Дженнер привил вирус коровьей оспы восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу. Считается, что он стал первым пациентом нового метода профилактики инфекций, который был назван «вакцинацией» – от латинского Variolae Vaccinae, т.е. «окоровливание» (vacca по латыни – корова). [1,2,3]

В 1768 году императрица Екатерина II с помощью английского врача Томаса Димсдейла сделала первую прививку от оспы себе и наследнику престола, будущему императору Павлу I. Впоследствии при участии императрицы прививочные дома были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и других городах Российской Империи. [1]

В 1800 году оспопрививание докатилось до США, где ставший через год президентом Томас Джефферсон встал у истоков прививочной кампании, а в 1803 году испанский король Карл IV организовал массовую вакцинацию в колониях Испании в Южной Америке. [4]

На сегодняшний день вакцинация используется против таких вирусных бактериальных и вирусных инфекций, как грипп, эпидемический паротит, корь, полиомиелит, вирусные гепатиты, герпесвирусная инфекция, клещевой энцефалит, лихорадки Q, Эболы, желтая геморрагическая лихорадка, ветряная оспа, бешенство, холера, брюшной и сыпной тиф, коклюш, столбняк, дифтерия, туберкулез, лептоспироз, менингококковая и стафилококковая инфекции, малярия, сибирская язва, чума и многие другие. Метод вакцинации используется и против онкогенных вирусов, таких как вирус папилломы человека, вызывающий рак шейки матки. [5]

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «…вакцинация – это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и делает вашу иммунную систему сильнее». Также, согласно определению ВОЗ, вакцина – это препарат, предназначенный для обеспечения иммунитета против какой-либо болезни путем стимулирования выработки антител», а иммунизация – это процесс, благодаря которому человек приобретает иммунитет, или становится невосприимчивым к инфекционной болезни, обычно, путем введения вакцины. [6]

Молекулярно-биологическая суть вакцинации состоит в следующем: введенный в виде вакцины инфекционный антиген обеспечивает формирование B-клеток памяти и выработку иммунного ответа в виде образования антител и реакций Т-клеточного иммунитета. С помощью данных реакций иммунная система «запоминает» антигенные детерминанты возбудителя и при повторном заражении иммунный ответ будет скорым и адекватным, способным элиминировать чужеродный антиген на раннем этапе агрессии. [7]

Важно отметить, что массовая вакцинация населения от конкретного инфекционного агента создает так наз. «иммунную прослойку», т.е. в популяции затрудняется передача вируса или бактерии от инфицированного индивидуума к вакцинированному лицу, поскольку последний имеет мощный иммунитет против данного возбудителя. Обычно «популяционный или стадный» иммунитет развивается при наличии более, чем 60% вакцинированного населения. [8, 9]

В настоящее время вакцины разрабатываются на разных технологических платформах, различают живые аттенуированные вакцины, векторные реплицирующиеся/нереплицирующиеся/инактивированные вакцины, рекомбинантные белковые вакцины, ДНК-вакцины, m-РНК вакцины, инактивированные и субъединичные вакцины и др. [10]

В Российской Федерации официально зарегистрированы три вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она создана на основе нереплицированного вирусного вектора аденовируса человека, типа Ad26 и Ad5. В геном аденовируса методом генной инженерии был встроен ген, отвечающий за синтез S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Следовательно, при введении в организм данного аденовируса с помощью вакцины, иммунная система, реагируя на аденовирусные антигены, «учится» запоминать и S-белок коронавируса, который синтезирует уже этот аденовирус. Поэтому при встрече с вирусом SARS-CoV-2 иммунная система отреагирует мгновенно активизацией цитотоксических лимфоцитов (NK-киллеров), фагоцитарных макрофагов и В-лимофцитов, которые дают сигнал плазматическим клеткам на выработку специфических иммуноглобулинов.

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Данная вакцина создана на основе пептидных антигенов, т.е. химическим путем синтезированы белки трех фрагментов S-белка коронавируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на адъюванте – гидроксиде алюминия.

Следует отметить, что две вышеприведенные вакцины содержат структурные элементы S-белка коронавируса, самого вируса по сути в данных вакцинах нет. Вакцина «Ковивак», созданная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, представляет собой инактивированную цельновирионную вакцину, т.е. содержит в своем составе полноценный коронавирус, которого химическим путем деактивирован и не способен к репликации. Ценность этой вакцины заключается в наличии практически полного спектра вирусных антигенов, включая, помимо S-белка, также и такие антигены, как нуклеокапсидный протеин N, мембранный протеин М и протеин оболочки Е. В этом случае антигенная нагрузка на иммунную систему возрастает, инактивированный вирус становится как бы «тренажером» для иммунной системы, и она ярче и быстрее реагирует на внедрение живого коронавируса, стимулируя антительный В и цитотоксический Т-иммунный ответы.

Однако, вакцинопрофилактика будет неполной без должной поддержки в межвакцинный и поствакцинальный периоды. Титр вакцинальных антител формируется в течение двух-трех недель. В это время риск заражения высок, естественная интерфероновая защита при коронавирусной инфекции, как правило, снижена, поскольку вирус SARS-СoV-2, согласно последним научным данным, имеет способность ингибировать синтез эндогенного интерферона не только в эпителиальных клетках, но и клетках иммунной системы – макрофагах, дендритных клетках, Т-лимфоцитах и т.д. Более того, есть данные, что коронавирус целенаправленно поражает фагоцитарные клетки, реплицируясь в них, как и в эпителиальных клетках. [11, 12]

В этой связи необходимость применения экзогенного интерферона для создания адекватной концентрации в плазме крови и тканях является этиологическим и патогенетическим обоснованием для назначения в профилактических и клинических целях препаратов интерферона – как рекомбинантных интерфероновых лекарственных средств, содержащих в своём составе нативный белок интерферон, так и индукторов интерферона, которые белок не содержат, но способствуют синтезу эндогенного интерферона. Особенно интересными с клинической точки зрения являются препараты рекомбинантного интерферона-α2b, содержащие в своем составе различные добавки – например, иммуноглобулины. Также на рынке представлены интерфероны-α2b в комбинации с аминокислотой таурином и анестететиком, с гиалуронатом натрия, интерферон в сочетании с антимикотиками, антигистаминным препаратом, интерфероны в сочетании с противовирусным средством/анестетиком и с антимикотиком/ антипротозойным препаратом.

Единственным препаратом рекомбинантного интерферона-α2b с антиоксидантами является ВИФЕРОН®, выпускаемый в лекарственных формах – гель, мазь, ректальные суппозитории. Антиоксиданты – токоферола ацетат и аскорбиновая кислота – повышают противовирусную активность рекомбинантного человеческого интерефрона-α2b, что позволяет получить оптимальный терапевтический эффект при минимальной дозе. [13,14]

Согласно официальному документу Минздрава России, при лечении инфекции COVID-19 рекомендовано применение препаратов интерферона-α в свечах, особенно с антиоксидантами, которые обеспечивают системное действие препарата. [15]

Таким образом, использование препаратов интерферона в качестве профилактических и терапевтических средств в довакцинный, межвакцинный и поствакцинный периоды является залогом успешной борьбы с инфекцией COVID-19.

