В Украине почти 40% мужчин считают, что болели COVID-19. Среди женщин этот показатель на уровне 30% – опрос

В Украине 38,4% мужчин считают, что болели COVID-19. Об этом свидетельствуют предоставленные изданию “ГОРДОН” результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера” и Международного исследовательского фонда Open mind foundation.

В то же время переболевшими COVID-19 себя считают 29,9% женщин.

Чаще всего об инфицировании коронавирусом говорили лица в возрасте 30–44 лет (39,9%). Меньше всего – граждане возрастной группы от 60 лет (25%).

“Неожиданным является и статистика по регионам. Так, на сегодня наибольший процент людей, которые считают, что переболели, проживают на востоке страны – 38,7% респондентов, на втором месте – центр (36,7%), следом идет запад (33,3%). Юг занимает последнее место в данном рейтинге – 29,5%”, – отмечают социологи.

Опрос проводился 26 марта среди граждан в возрасте от 18 лет и старше онлайн и по телефону в соотношении 70% на 30%. Максимальная погрешность не превышает 4,08%.

Согласно результатам опроса, 34,2% украинцев считают, что уже переболели COVID-19.

По состоянию на 31 марта в Украине подтвердили почти 1,7 млн случаев COVID-19. Более 32 тыс. человек умерли, а 1,3 млн пациентов выздоровели. Сутками ранее в стране зафиксировали 10,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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