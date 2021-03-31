В Латвии начали блокировать доступ к сайту “RT на русском”

В Латвии начали закрывать доступ к сайту “RT на русском”. Об этом СМИ сообщило в своем Telegram-канале 31 марта.

Сайт недоступен клиентам нескольких крупных провайдеров в стране.

В Латвии с 30 июня 2020 года запретили трансляцию семи каналов группы RT – RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Национальный регулятор отметил, что эти СМИ находятся “под эффективным контролем” российского пропагандиста, гендиректора МИА “Сегодня” Дмитрия Киселева, на которого наложены санкции ЕС. По таким же причинам 8 июля вещание группы каналов RT запретили в Литве.

Sputnik Ближнее зарубежье (агентство основано МИА “Сегодня”) пишет в Telegram, что блокировать сайт в Латвии начали во исполнение прошлогоднего решения регулятора из-за нарушения санкций Евросоюза.

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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