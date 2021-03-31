 

Обнародованы сроки начала продаж в РФ нового Mercedes-Benz C-Class

31.03.2021, 17:00, Новости дня
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Сегодня стало известно, что новый седан Mercedes-Benz C-Class поступит на российский рынок летом текущего года.

В частности, производитель уже анонсировал прием предварительных заказов на автомобиль с начала апреля. Известно, что новинка в базовой комплектации обойдется в Европе по цене от 41,1 тысяч евро, тогда как универсал оценивается от 46,9 тысяч евро. Новое поколение Mercedes-Benz C-Class существенно отличается от предшественника по внешнему виду, а также техническому оснащению.

Эксперты ранее озвучили прогнозы, согласно которым в дальнейшем станет возможным добиться прироста спроса по сравнению с прошлой генерацией немецкого седана. Точная дата выхода Mercedes-Benz C-Class на российский рынок пока не озвучена производителем.



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