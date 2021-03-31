Ставший главой Якутска победитель «Лидеров России» призвал к участию в новом сезоне конкурса

Выигравший досрочные выборы мэра Якутска победитель второго конкурса «Лидеры России» Евгений Григорьев призвал к участию в новом сезоне флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Григорьев стал уже четвертым участником конкурса «Лидеры России», занявшим пост мэра. Его кандидатуру поддержали 44,27% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. С 14 января 2021 года он был исполняющим обязанности главы города.

Одной из приоритетных задач для Григорьева на новой должности является строительство жилья для якутян. «В ближайшие годы мне и моей команде предстоит провести большую работу по ликвидации ветхого и аварийного жилья, привести в нормативное состояние городские дороги, начать модернизацию инженерных сетей и всего коммунального комплекса. Сегодня мы сознательно завышаем себе планку в показателях национальных проектов с одной лишь целью – это повышение качества жизни наших горожан. Это та задача, которую я и моя команда будем решать в ближайшие пять лет», – сообщил глава Якутска.

26 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент РФ Владимир Путин поддержал запуск трека «Госуправление» в рамках четвертого конкурса «Лидеры России». Регистрация на этот трек стартовала 31 марта. Цель трека «Государственное управление» – выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления.

«Я глубоко убежден, что сейчас в сектор Госуправления должны приходить молодые люди. Созидательная энергетика, стремление к образованию и самообразованию, желание познавать лучшие мировые практики – позволит развивать нашу страну на новом качественном уровне. Я уверен, что победители конкурса «Лидеры России» и трека «Госуправление» в частности смогут с легкостью работать в любом субъекте федерации, решать самые сложные экономические и социальные задачи. Я хочу пожелать всем молодым людям, которые пройдут конкурс и будут получать новые знания и навыки, не боялись ставить для себя сложные задачи. Главное – чтобы их окружали надежные товарищи и единомышленники», – отметил Григорьев.

В треке «Государственное управление» смогут принять участие граждане РФ в возрасте до 55 лет с высшим образованием, а также имеющие управленческий опыт не менее двух лет. Наставниками конкурсантов будут известные государственные деятели страны высшие должностные лица регионов. Победители получат образовательные сертификаты, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах исполнительной власти, наставничество от известных государственных деятелей России.

Как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23.59 мск. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.