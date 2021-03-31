 

Мнение: Россияне не умеют выбирать?

31.03.2021, 16:42, Разное
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Песню Манижы «Russian Woman», с которой она примет участие в «Евровидении», не смотрел, не слушал, и не собираюсь смотреть или слушать. Поэтому ничего не могу сказать про эту песню.

Но очень удивился, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню: «Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Ну, это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?».

А ведь Манижу и ее песню выбрали ТВ-зрители в телефонном голосовании в эфире «Первого канала».

Выходит, что бывшему первому секретарю Ленинградского областного комитета ВЛКСМ, 72-летней Валентине Матвиенко не нравится выбор россиян? Может, она считает, что россияне вообще не умеют выбирать? Голосуют не понятно чем, но точно – не головой… То Манижу выберут на Евровидение, то депутатов – в Госдуму, то пройдох – в губернаторы…

Не намекает ли Матвиенко, что в России вообще надо отменить любые выборы? Потому что россияне не умеет выбирать?

На снимке: Валентина Матвиенко (в центре)  –  комсомольский лидер во времена СССР, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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