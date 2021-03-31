В России заявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса для животных



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Савенков отметил, что «Карнивак-Ков» на сегодняшний день является первым в мире профилактическим средством от коронавируса для плотоядных животных. Массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле. В клинических испытаниях, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы кошки, собаки, песцы, норки, лисы и другие животные. Предположительно, иммунитет к коронавирусу будет сохраняться у животных не менее шести месяцев.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — цитирует ТАСС представителя Россельхознадзора.

Савенков подчеркнул, что вакцина от COVID-19 имеет особую значимость, поскольку некоторые виды восприимчивы к коронавирусу. Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) каждую неделю информирует о новых случаях заражения, в том числе у домашних питомцев. В 2020 году регистрировались массовые случаи заражения норок, которые, как выяснилось, могут передавать инфекцию не только друг другу, но и человеку. Поэтому вакцина будет рекомендоваться прежде всего звероводческим хозяйствам.

«Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)», — сказал Савенков. Он добавил, что интерес к российскому препарату уже проявили другие страны, в частности, США, Канада, Сингапур, Польша, Греция и Австрия.

Специалисты CDC рекомендовали зараженным SARS-Cov-2 не целовать своих домашних питомцев

Нет никаких доказательств того, что домашние животные участвуют в распространении коронавируса и могут заразить человека. Однако они могут заразиться сами и возможно даже пострадать от инфекции. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали всех, кто столкнулся с COVID-19, беречь своих питомцев так же, как членов семьи.

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