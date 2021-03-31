«Представьте, накануне выборов мы опубликуем эти доклады. Что будет?»

Президиум Сибирского отделения РАН решил засекретить цифровые данные об экологических катастрофах в азиатской части России.



На одном из экологических митингов в Красноярске. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Сибирские академики решили засекретить все цифровые данные из одного доклада, прозвучавшего на президиуме СО РАН, — о загрязнении городов Сибири. Корреспондент «Новой» изучил видео заседания (4 часа 20 минут) и нашел только пару секунд, только один неприличный момент, который следовало бы поместить под гриф «ДСП» — смех академика Пармона, когда он говорит, что Красноярск, ха-ха, стал самым грязным городом мира.

Догадываюсь, чему он может смеяться, но городу, где дети уже рождаются с лейкозами, и рождаются массово, безусловно, нельзя показывать веселящегося при разговоре о нашем воздухе председателя Сибирского отделения РАН.

В целом никаких новостей в докладе об экологии сибирских городов нет. Все эти цифры народу хорошо известны из открытых источников, все это из года в год публикуется в госдокладах Минприроды федерального и его региональных аналогов, Роспотребнадзора федерального и его региональных управлений, а также Росгидромета, в научных и публицистических книгах и статьях, а также в СМИ.

«Вы знаете, что недавно ООН опубликовала доклад, и самым грязным городом планеты назван Красноярск, — вот здесь академика и разобрал смех. И вправду смешно. — Мы были недавно в Красноярске и знаем, что при хорошей погоде это не так. Но что бывает при плохой погоде — это действительно непросто».

Итак, до чего еще народ не дорос, чтобы правильно понимать.

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Чего академики испугались и от чего решили народ оградить.

Эколого-медицинский антирейтинг городов Сибири представил директор Института оптики атмосферы СО РАН (Томск) Игорь Пташник. Доклад готовили в основном сотрудники этого института и Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (Ангарск) под общим руководством академика Андрея Дегерменджи, директора Института биофизики СО РАН (Красноярск). По данным из доклада Росгидромета за 2019-й, госдокладов регионов СФО и ежегодника «Состояние загрязнения атмосферы в городах» за 2017–2019-й, а также информбюллетеня «Актуальные аспекты заболевания населения СФО».

Из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы 78% находятся в Сибирском федеральном округе (в скобках отмечу, что это по данным за один год, за многие другие годы этот список состоял исключительно из городов Сибири. — А. Т.).

В 23 городах ИЗА (интегральный индекс загрязнения атмосферы) оценивается как высокий.

Почти все население (до 90%) Таймыра живет в условиях высокого загрязнения воздуха.

Из 15 городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель — бензапирен (мощный канцероген). На слайдах, демонстрируемых докладчиком, ПДК (предельно допустимая концентрация) бензапирена превышена в десятки раз.

На момент фиксации

в Кызыле ПДК превышен в 116 раз,

в Зиме — в 111,

Минусинске — в 89,9 и т.д.

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В Норильске даже не стали считать кратность ПДК — пропуск в таблице.

Оно и понятно: если в Кызыле с ее 116-кратным одномоментным превышением сумма выбросов обозначена в 11,4 тыс. тонн/год, то в Норильске она на порядки больше — 1790,4 тыс. тонн.

По сумме выбросов после Норильска следуют:

Новокузнецк (290,8 тыс. тонн/год),

Красноярск (186,2).

По выбросам на душу населения после Норильска идут небольшие города:

Шелехов (2-й ранг),

Братск (3),

Усолье-Сибирское (5),

Лесосибирск (6).

По загрязнению почв фторидами в Западной Сибири лидирует Новокузнецк с превышением ПДК в десятки раз, динамика неутешительная; по Восточной Сибири данные о загрязнении почв нитратами и фторидами в докладе и на слайдах не представлены.

(Но, как заметил далее один из докладчиков,

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мы приходим к тому, что будем покупать сельхозпродукцию из Китая как экологически чистую и предпочитать ее отечественной,

поскольку там загрязнению почв уделяют внимания больше и многие пестициды, разрешенные у нас, там давно под запретом.)

Лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами стали Свирск и Норильск. И если в Ангарске этот уровень загрязнения падает последние 20 лет, в Томске (умеренно опасная категория загрязнения) растет последние 5 лет.

Большинство водных объектов Тувы (67%), Хакасии (81), Алтайского (68) и Красноярского (81) краев оцениваются как «с загрязненной водой».

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82% поверхностных вод в Новосибирской области оцениваются как грязные. И 68% — в Томской.

При ранжировании территорий по экологически значимым индикаторным потерям здоровья (2009–2018) к территориям наибольшего риска отнесены

Красноярский и Алтайский края,

Иркутская,

Кемеровская,

Новосибирская области

(будете рассматривать инфографику, не забывайте: это антирейтинг, то есть чем ниже ранг, чем столбик на диаграммах меньше, тем ситуация хуже).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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