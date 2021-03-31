 

34% украинцев считают, что уже переболели COVID-19 – опрос

31.03.2021, 16:10, Новости дня
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34,2% украинцев считают, что уже переболели COVID-19. Об этом свидетельствуют предоставленные изданию “ГОРДОН” результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера” и Международного исследовательского фонда Open mind foundation.

“Учитывая тот факт, что часть граждан болеют COVID-19 дома и не обращаются в больницы, определенный процент тех, кто уже переболел, остается “в тени”. Поэтому данные официальной статистики зачастую не соответствуют действительности и появляются с задержкой. В информационном пространстве время от времени возникают утверждения о том, что реальное число людей, которые переболели, в разы превышает официальные данные”, – отмечают социологи.

По сравнению с данными, полученными месяц назад, количество украинцев, считающих, что они уже переболели COVID-19, увеличилось на 9,1 процентный пункт.

Опрос проводился 26 марта среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше онлайн и по телефону в соотношении 70% на 30%. Максимальная погрешность не превышает 4,08%.

По состоянию на 31 марта в Украине подтвердили почти 1,7 млн случаев COVID-19. Более 32 тыс. человек умерли, а 1,3 млн пациентов выздоровели. Сутками ранее в стране зафиксировали 10,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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