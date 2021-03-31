Замечен прототип электрического кроссовера Genesis GV70e
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Южнокорейский бренд Genesis готовит к выходу новую электрическую модель GV70e.
В частности, автомобиль имеет нулевой выброс вредных веществ в атмосферу, чем проявляет повышенный интерес к себе. Вместе с тем данный автомобиль удалось обнаружить в рамках тестовых испытаний на шведских дорогах. Вместе с тем автомобиль имеет закрытую решетку радиатора, стильные бамперы, а также узкую головную оптику.
Эксперты прогнозируют, что новинка построена на фирменной архитектуре Hyundai Electric-Global, которая будет применяться для всех последующую южнокорейских электрокаров. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится уже до конца текущего года, а приобрести модель станет возможным ко второй половине 2022 года.
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