 

Замечен прототип электрического кроссовера Genesis GV70e

31.03.2021, 16:06, Новости дня
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Южнокорейский бренд Genesis готовит к выходу новую электрическую модель GV70e.

В частности, автомобиль имеет нулевой выброс вредных веществ в атмосферу, чем проявляет повышенный интерес к себе. Вместе с тем данный автомобиль удалось обнаружить в рамках тестовых испытаний на шведских дорогах. Вместе с тем автомобиль имеет закрытую решетку радиатора, стильные бамперы, а также узкую головную оптику.

Эксперты прогнозируют, что новинка построена на фирменной архитектуре Hyundai Electric-Global, которая будет применяться для всех последующую южнокорейских электрокаров. Предполагается, что официальная премьера автомобиля состоится уже до конца текущего года, а приобрести модель станет возможным ко второй половине 2022 года.



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