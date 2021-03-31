«Зеленый водород» стал основной идеей больших городов мира

Похоже, что в гонке по созданию самого экологически чистого топлива побеждает «зеленый водород». Речь идет о водородном топливе, при производстве которого нет вредных выбросов в окружающую среду.

О намерении перейти на данный вид топлива заявили в самых богатых странах мира. Особенно водород привлекателен в городах, где можно создавать транспортные сети с машинами на топливных элементах. Ведь выбросом в атмосферу здесь является чистый водяной пар.

Реальные планы по производству «зеленого водорода» озвучены в Соединенных Штатах. Германия планирует инвестировать в данную сферу более 9 млрд евро. Миллиарды потратят другие европейские страны, а также Япония и Китай. Не останется в стороне и Россия.