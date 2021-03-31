Американцы перебросили 40 боевиков ИГ на восток Сирии

Три американских вертолета доставили около 40 боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ Верховным Судом) на военную базу в Хасаке.

Источники SANA сообщили о переброске исламистов из контролируемой курдами тюрьмы Аль-Хол на американскую базу около населенного пункта Аш-Шаддади. Группу сопровождали боевые вертолеты ВВС США, информирует politnavigator.net

Переброшенные террористы ранее принимали участие в боях против сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор, сообщают журналисты. Радикалы нужны американцам для дестабилизации на востоке Сирии, где расположены нефтяные месторождения.

Совместно с курдами из «Сирийских демократических сил» (СДС) военнослужащие США осуществляют незаконную разработку месторождений, прикрываясь борьбой с боевиками ИГ. Радикалы были разгромлены в 2017 году правительственными силами при участии «ЧВК Вагнера», однако американский военный контингент в настоящее время делает все, чтобы возродить в Сирии «Исламское государство».

По информации источников, боевики проходят подготовку на американских базах, после чего исполняют приказы военного командования США. Для этих целей регулярно осуществляется переброс исламистов из тюрем.