 

Американцы перебросили 40 боевиков ИГ на восток Сирии

31.03.2021, 16:02, Разное
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Три американских вертолета доставили около 40 боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ Верховным Судом) на военную базу в Хасаке.
Источники SANA сообщили о переброске исламистов из контролируемой курдами тюрьмы Аль-Хол на американскую базу около населенного пункта Аш-Шаддади. Группу сопровождали боевые вертолеты ВВС США, информирует politnavigator.net

Переброшенные террористы ранее принимали участие в боях против сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор, сообщают журналисты. Радикалы нужны американцам для дестабилизации на востоке Сирии, где расположены нефтяные месторождения.

Совместно с курдами из «Сирийских демократических сил» (СДС) военнослужащие США осуществляют незаконную разработку месторождений, прикрываясь борьбой с боевиками ИГ. Радикалы были разгромлены в 2017 году правительственными силами при участии «ЧВК Вагнера», однако американский военный контингент в настоящее время делает все, чтобы возродить в Сирии «Исламское государство».

По информации источников, боевики проходят подготовку на американских базах, после чего исполняют приказы военного командования США. Для этих целей регулярно осуществляется переброс исламистов из тюрем.



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