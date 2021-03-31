На Москве-реке начали установку бонов на случай паводка

На Москворецкой набережной начали установку водоналивных бонов, эту операцию проводят для защиты от вероятного повышения уровня воды, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

«На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Боны произвели специально для этого причала, их длина составляет 30 метров, диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, их накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции.

«Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов», – добавили в комплексе.

Между тем глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в зону подтопления из-за паводков попадают несколько тысяч населенных пунктов в стране. «В зону возможного подтопления подпадает порядка 5 тысяч населенных пунктов с населением около 1,5 млн человек», – сказал министр.

Он пояснил, что непростая паводковая ситуация может развиться в Сибири, на Урале, в Поволжье. Заторы могут появиться на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и на реках Волжско-Камского водного бассейна.