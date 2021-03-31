 

На Москве-реке начали установку бонов на случай паводка

31.03.2021, 15:50, Новости дня
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На Москворецкой набережной начали установку водоналивных бонов, эту операцию проводят для защиты от вероятного повышения уровня воды, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

«На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Боны произвели специально для этого причала, их длина составляет 30 метров, диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, их накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции.

«Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов», – добавили в комплексе.

Между тем глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в зону подтопления из-за паводков попадают несколько тысяч населенных пунктов в стране. «В зону возможного подтопления подпадает порядка 5 тысяч населенных пунктов с населением около 1,5 млн человек», – сказал министр.

Он пояснил, что непростая паводковая ситуация может развиться в Сибири, на Урале, в Поволжье. Заторы могут появиться на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и на реках Волжско-Камского водного бассейна.



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