Дипломаты назвали издевательством решение Литвы продлить заключение Мелю

Посольство РФ в Литве считает циничным продление россиянину Юрию Мелю срока лишения свободы еще на три года и расценивает это как «откровенное издевательство над ни в чем не повинным человеком».

«Выражаем крайнее возмущение вынесенным 31 марта Апелляционным судом Литвы вердиктом в отношении граждан Российской Федерации по политизированному «делу 13 января» о событиях у Вильнюсской телебашни в 1991 году. В их числе – подвергнутые суду в очном порядке Ю.Н.Мель и Г.А.Иванов, которым ужесточили наказание», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

В диппредставительстве назвали особенно циничным решение продлить еще на три года заключение Мелю, уже отбывшему в литовской тюрьме семилетний срок. «Расцениваем этот шаг здешней так называемой «фемиды» как откровенное издевательство над ни в чем не повинным человеком», – указали в посольстве.

«Принимая такое заведомо неправомерное решение, литовский суд явно действовал в угоду охваченным русофобией властным структурам, проигнорировав допущенные в ходе процесса вопиющие нарушения как международного, так и литовского законодательства. В частности, фигурантов данного «дела» обвинили по не существовавшим в начале 1990 года статьям, что противоречит основополагающему принципу недопустимости придания уголовному закону обратной силы», – отмечается в сообщении.

В посольстве добавили, что противоправные действия в отношении граждан РФ без ответа не останутся. «Будем продолжать отстаивать их права и законные интересы», – отметили в диппредставительстве.

В среду апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года.

Согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов». В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых были два российских гражданина, среди них Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году. Обвинение требовало приговорить его к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, однако суд назначил ему семилетний срок.

9 марта стало известно, что апелляционный суд Литвы арестовал Меля на 20 дней, при этом 12 марта у него истекал семилетний срок заключения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном, литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года.