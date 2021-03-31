Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V»

Австрия уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

Информацию об этом передает ТАСС.

Напомним, Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у РФ 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.

Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной РФ и необходимости ее международной изоляции.

Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин.