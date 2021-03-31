 

Сати Казанова, Юлия Савичева и другие на открытии благотворительного фотопроекта

31.03.2021, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувший вторник благотворительный фонд “Радость мира” в рамках проекта “20 минут тишины” представил специальный фотопроект “Я есть”. Мерпориятие в этот вечер посетили актриса Дарья Повереннова, фигуристка Анастасия Гребенкина, певицы Сати Казанова и Юлия Савичева, Карина Кокс, группа “Фабрика”, солисты Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, журналист Мария Лемешева.

Кульминацией вечера стал специальный модный показ коллекции Игоря Чапурина весна-лето 2021 года. Вместе с профессиональными моделями на подиум вышли и герои фотопроекта – глухонемая модель Лилия Грашина и идейный вдохновитель акции Эдуард Шварц. 

Игорь Чапурин и Юлия СавичеваИрина ТоневаСати КазановаДарья ПоверенноваАртем Овчаренко и Анна ТихомироваГруппа “Фабрика”, в том числе Ирина Тонева и экс-солистки коллектива – Сати Казанова и Александра Попова



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Во Франции начали расследование против Саркози

13.01 / В гостях у Риз Уизерспун: экскурсия по особняку в английском стиле за 16 миллионов долларов

26.01 / Когда государство называет себя Родиной

02.09 / Беременные с коронавирусом реже проявляют симптомы

29.09 / Актриса Дарья Мельникова расскрыла секреты похудения после родов

29.03 / «Цены в сотни раз ниже, чем на Рублёвском шоссе» – министр экономического развития обвинил регионы в демпинге

27.01 / Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко

29.09 / Мнение: Курсы древнеегипетского языка

06.09 / Рената Литвинова показала «честное фото» в черном купальнике

27.01 / Мнение: Деданы захапали все ништяки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)