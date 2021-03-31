Сати Казанова, Юлия Савичева и другие на открытии благотворительного фотопроекта
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В минувший вторник благотворительный фонд “Радость мира” в рамках проекта “20 минут тишины” представил специальный фотопроект “Я есть”. Мерпориятие в этот вечер посетили актриса Дарья Повереннова, фигуристка Анастасия Гребенкина, певицы Сати Казанова и Юлия Савичева, Карина Кокс, группа “Фабрика”, солисты Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, журналист Мария Лемешева.
Кульминацией вечера стал специальный модный показ коллекции Игоря Чапурина весна-лето 2021 года. Вместе с профессиональными моделями на подиум вышли и герои фотопроекта – глухонемая модель Лилия Грашина и идейный вдохновитель акции Эдуард Шварц.
Игорь Чапурин и Юлия СавичеваИрина ТоневаСати КазановаДарья ПоверенноваАртем Овчаренко и Анна ТихомироваГруппа “Фабрика”, в том числе Ирина Тонева и экс-солистки коллектива – Сати Казанова и Александра Попова
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