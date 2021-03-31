В Харькове от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

В Харьковской области от COVID-19 умер двухмесячный ребенок. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба областного лабораторного центра.

В центре уточнили, что ребенок из Бахмута Донецкой области проходил стационарное лечение в Харькове. У младенца был врожденный порок сердца.

“Всего в Украине умерло от СОVID-19 уже 20 детей. В области в текущем месяце заболели 1334 ребенка. По возрасту большинство – учащиеся общеобразовательных учреждений. Дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей”, – отметили в релизе.

В лабораторном центре заявили, что особенностью третьей волны эпидемии коронавируса является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% с 3% в январе.

За последнюю неделю в Харьковской области от коронавирусной инфекции умерло два ребенка. 26 марта умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской территориальной общины.

“У него был COVID и менингоэнцефалит – тяжелый герпетический менингоэнцефалит”, – рассказал главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

В марте несколько врачей рассказали hromadske, что средний возраст инфицированных коронавирусом снизился, и если раньше в больницы попадали преимущественно пожилые люди, то теперь болезнь тяжелее переносит и молодежь. “Коронавирус серьезно помолодел. Даже среди детей много средних форм его течения”, – рассказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг эту информацию. По его словам, с августа 2020 года “структура заболеваемости по возрасту почти неизменна”, и большинство больных COVID-19 старше 50 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 31 марта в Украине подтвердили почти 1,7 млн случаев COVID-19. Более 32 тыс. человек умерли, а 1,3 млн пациентов выздоровели.

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