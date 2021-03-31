В Украине сбор $100 налогов дороже, чем в Европе или США – кандидат на должность главы ГНС Кучеренко

Государственная налоговая служба должна отказаться от принципа “собрать больше налогов” и взамен предложить предпринимателям возможности для развития собственного дела за счет снижения налогов и расширения социальной базы. Об этом заявил один из кандидатов на должность председателя ГНС Александр Кучеренко в интервью “РБК-Украина”.

По его мнению, увеличение базы налогообложения – гораздо более выигрышная стратегия, чем увеличение ставок и налогового давления на предпринимателей, и именно поэтому нужно сокращать ставки налогов и время на их администрирование.

“В основе концепции, которую предлагаю я и команда Совета институциональных реформ, лежит целиком конкретная задача – Украина должна победить в конкурентной битве за капитал, которая сейчас развернулась в мире. В том числе и за капитал наших собственных граждан. А сделать это можно только создав конкурентоспособную налоговую систему. Но не превратившись при этом в налоговую гавань”, – заявил Кучеренко.

Среди ключевых предлагаемых изменений – постепенное сокращение НДС до 15%, НДФЛ – до 12%, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также отмена отчетности и налогов для ФЛП с оборотом менее 400 тыс. грн в год. По словам Кучеренко, разумные ставки и постепенное сокращение налогов будут способствовать детенизации экономики. Он отметил, что считает беспочвенными упреки по поводу вероятного уменьшения налоговых поступлений при внедрении такой концепции. По словам Кучеренко, на реальность модели указывает положительный пример других государств, в частности Грузии, где в результате сокращения налоговых ставок сумма полученных налогов выросла вдвое.

“Кстати, еще один важный момент, который у нас не принимают во внимание – сколько стоит администрирование налогов. Мы подсчитали, что украинские налогоплательщики переплачивают в два-три раза по сравнению с теми же поляками или американцами. У нас сбор 100 долларов налогов дороже, чем в Европе или США”, – резюмировал Кучеренко.

Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта. Среди требований к кандидатам: степень высшего образования – не ниже магистра, опыт работы – общий стаж не менее семи лет. На должность претендуют девять человек.

Правительство в декабре 2018 года разделило ГФС (Государственную фискальную службу) на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

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