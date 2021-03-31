“Укрзалізниця” тратит деньги неэффективно, после реформы они могут быть направлены на развитие – ALLRail

Затягивание с реформой “Укрзалізниці” негативно скажется на ситуации в компании, которая продолжает терять потребителей из-за низкого качества предоставляемых услуг. Об этом заявил глава ALLRail – международной организации пассажирского транспорта в Европе Ник Брукс в интервью “РБК-Украина”.

“Реформа нужна срочно. Мы призываем к либерализации рынка, потому что доказано: только либерализация ведет к эффективным железнодорожным услугам, которые обходятся правительствам и налогоплательщикам дешевле”, – сказал Брукс.

Он подчеркнул, что финансы, которые сейчас тратятся на неэффективного оператора-монополиста, можно “высвободить” и потратить на улучшение всей железнодорожной системы. Например, инвестировать в инфраструктуру, которая в настоящее время находится в критическом состоянии.

Реформирование “Укрзалізниці” и инвестиции в улучшение инфраструктуры, по словам Брукса, будут способствовать привлечению новых частных операторов, что положительно скажется на качестве услуг и увеличит количество потребителей услуг.

“В конечном итоге это приведет к быстрому переходу на железнодорожный транспорт и пассажиров, и грузоперевозчиков”, – подчеркнул Брукс.

По его словам, любое затягивание с реформой “Укрзалізниці” будет иметь негативные последствия для Украины.

“Единый европейский железнодорожный рынок станет источником нашего коллективного будущего процветания и благополучия. Если же Украина будет по-прежнему придерживаться неудачной исторической модели – это очень плохо для ЕС, но гораздо хуже для самой Украины”, – подытожил Брукс.

Экс-директор по развитию бизнеса “Укрзалізниці” Андрей Рязанцев сообщал, что наблюдательный совет компании сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Народный депутат от “Батьківщини”, член временной следственной комиссии Верховной Рады по “Укрзалізниці” Константин Бондарев заявил, что члены наблюдательного совета получают по 300 тыс. грн зарплаты и при этом месяцами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому, считает он, необходимо расформировать наблюдательный совет в этом составе и создать новый.

Экономист Борис Кушнирук выразил убеждение, что решение уволить главу правления компании Владимира Жмака свидетельствует о том, что “довольно широкий круг лиц”, в том числе и наблюдательный совет компании, не хочет реформ, а намерен сохранить “Укрзалізницю” в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

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