“Чистый ангел”, “Сходство с матерью поразительное”. 19-летняя дочь Кроуфурд снялась топлес в рекламе

19-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для рекламы белья от американского дома моды Calvin Klein. Модель разместила снимки, сделанные во время фотосессии, на своей странице в Instagram 31 марта.

Дочь Кроуфорд продемонстрировала два комплекта белья черного и белого цвета, а затем позировала в кадре с обнаженной грудью.

“Чистый ангел”, – прокомментировали снимки пользователи сети.

“Ого, сходство с матерью поразительное”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Кайя Гербер – дочь Кроуфорд и владельца клубов Рэнди Гербера. В 10-летнем возрасте Кайя Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а спустя пять лет состоялся ее кинодебют.

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