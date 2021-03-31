 

“Чистый ангел”, “Сходство с матерью поразительное”. 19-летняя дочь Кроуфурд снялась топлес в рекламе

31.03.2021, 15:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

19-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для рекламы белья от американского дома моды Calvin Klein. Модель разместила снимки, сделанные во время фотосессии, на своей странице в Instagram 31 марта.

Дочь Кроуфорд продемонстрировала два комплекта белья черного и белого цвета, а затем позировала в кадре с обнаженной грудью.

“Чистый ангел”, – прокомментировали снимки пользователи сети.

“Ого, сходство с матерью поразительное”, – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

Кайя Гербер – дочь Кроуфорд и владельца клубов Рэнди Гербера. В 10-летнем возрасте Кайя Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а спустя пять лет состоялся ее кинодебют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Шмыгаль увидел рост украинской промышленности и экспорта

12.03 / Guardian – переводчик стихотворения темнокожей поэтессы не устроил заказчиков полом и расой

30.06 / Новый дизельный мотор получил фургон Mercedes-Benz Sprinter

29.07 / Ефремов отказался от дачи показаний во время следствия

14.07 / В Финляндии назвали условия открытия границы с Россией

29.01 / ПНС Ливии заявило о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из страны

06.02 / Российские ученые опровергают наличие признаков жизни на Венере

31.08 / Протесты в Белоруссии угрожают планам Китая по расширению влияния в Европе

28.02 / Ибрагимович и Леброн Джеймс поспорили о политике

13.07 / Стало известно, как, по мнению ФСБ, Сафронов передавал секретные данные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)