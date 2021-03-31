 

Новый Bentley Continental GT Speed до конца 2021 года доберется до России

31.03.2021, 15:12, Новости дня
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В РФ до конца 2021 года начнут продажи роскошной модели седана Bentley Continental GT Speed.

В частности, автомобиль получил усовершенствованный 6-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 659 л.с. Кроме того, с такими параметрами разгон до сотни на Bentley Continental GT Speed составит около 3,6 секунд. Автомобиль способен развить предельную скорость на уровне 335 км в час. Кроме того, разработчики усовершенствовали электронную систему управления.

В салоне Bentley Continental GT Speed просматриваются множество компонентов ручной работы, а также дорогая отделка поверхностей. Пока производитель не раскрывает стоимость роскошного седана, который поступит к местным дилерам на российском рынке.



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