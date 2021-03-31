Искусственный интеллект определит оптимальный срок хранения фруктов

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31.03.2021, 15:12, Новости дня
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Российские ученые создали специальную нейросеть, которая поможет в будущем правильно хранить яблоки и другие фрукты. В частности, задачей искусственного интеллекта является определение оптимального срока хранения собранного урожая.

Также искусственный интеллект помогает установить правильную температуру и влажность на складе. Он отбирает те части партии собранного урожая, которые уже нужно отправлять в продажу, отделяя их от более стойких.

Секрет алгоритма состоит в том, что информацию для него начинают собирать еще в саду, когда фрукты только начинают дозревать. По ней можно прогнозировать, сколько урожай сможет пролежать в оптимальных условиях.



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