Искусственный интеллект определит оптимальный срок хранения фруктов

Российские ученые создали специальную нейросеть, которая поможет в будущем правильно хранить яблоки и другие фрукты. В частности, задачей искусственного интеллекта является определение оптимального срока хранения собранного урожая.

Также искусственный интеллект помогает установить правильную температуру и влажность на складе. Он отбирает те части партии собранного урожая, которые уже нужно отправлять в продажу, отделяя их от более стойких.

Секрет алгоритма состоит в том, что информацию для него начинают собирать еще в саду, когда фрукты только начинают дозревать. По ней можно прогнозировать, сколько урожай сможет пролежать в оптимальных условиях.