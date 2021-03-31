 

Дерматолог Константинова перечислила эффективные методы борьбы с папилломами

31.03.2021, 15:08, Разное
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Врач-дерматолог Зоя Константинова пояснила об эффективных методах борьбы с папилломами. Эта проблема является довольно распространенной, но в полной мере избавиться от вируса нельзя. Единственное решение в данном случае – удаление новообразования.
Папилломы, образующие на коже человека, не имеют никакой взаимосвязи с ВПЧ. Последний проявляется под видом ладонно-подошвенных, плоских и аногенитальных бородавок. Кожные типы различаются по внешнему виду, а папилломы в слизистых оболочках определяются посредство ПЦР-тестирования.

Лучшим методом для устранения проблемы считается деструкция. В данном случае идет полное разрушение новообразования. На сегодняшний день папиллома удаляется радиочастотным, лазерным, крио или же химическим путем. Эффективным воздействием обладают первые два варианта. По информации портала Nation News, обращаться по данному вопросу необходимо не к косметологам, а к врачам-дерматологам.



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