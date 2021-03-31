Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в собственную ногу

Безудержное извлечение прибыли и «дикий капитализм» без заботы о людях сравнимы с выстрелом в собственную ногу или голову, сообщил президент Владимир Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

«Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, – это извлечение прибыли. Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это [сродни] аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», – передает слова главы государства ТАСС.

При этом требования профсоюзов, основанные «только на голом популизме», также ведут к нарушению работы предприятий и бизнеса, который создает рабочие места.

«Эти требования должны быть основаны на экспертной оценке», – подчеркнул Путин. Он отметил важность социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений, поскольку «в основе социального партнерства лежат общие цели, которые заключаются в том, чтобы добиваться благополучия для граждан страны».

Ранее Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу в прошлом году.