Россия и Белоруссия на учениях «Запад – 2021» отработают защиту Союзного государства

Готовность Вооруженных сил РФ и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад – 2021», сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем.

«В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад – 2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости».

«Запад – 2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада – 2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран».

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, «Запад –2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран.