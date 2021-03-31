Первый блок БелАЭС включили после плановой остановки

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включили в сеть после плановой остановки, сообщило министерство энергетики страны.

«После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».

Согласно сообщению, программа опытно-промышленной эксплуатации первого блока будет продолжаться.

Также началась подготовка комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реактора. «Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля», – указали в министерстве.

Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.