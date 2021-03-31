Мнение: Риск — уголовное дело

«Новая газета» анализирует применение 201 статьи УК РФ, по которой предпринимателей сажают за неудачные сделки и невыгодные договоры.

В 2017 году генерал-лейтенант Денис Сугробов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, а его подчиненные из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, бывшие офицеры МВД, — к срокам от трех до десяти лет. Казалось, разгром организованной ими «фабрики» уголовных дел станет четким сигналом правоохранительным органам: перестаньте «кошмарить бизнес». Но увы: прозвучавший громко, на всю страну сигнал не был услышан. Силовики по-прежнему продолжают давить на предпринимателей, возбуждая уголовные дела по сомнительным основаниям. И все чаще инструментом становится ст. 201 УК РФ, предполагающая максимально простой и «удобный» механизм возбуждения уголовных дел.

ПОДОБНОСТИ

Работая над этой темой, исследовав статистику уголовных дел, возбужденных по ст. 201 УК, мы выяснили, что за десять лет, с 2010 по 2019 год, по этой статье было возбуждено 3949 уголовных дел, дошедших до суда. При этом 1868 дел суд вернул в прокуратуру, а 921 дело и вовсе было прекращено.

Вынесением обвинительных приговоров завершилось менее четверти уголовных дел.

Тем не менее, статья 201 УК РФ стала настоящей удавкой для предпринимателей….

Фотография отсюда

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