Кого считать алкоголиком, а кого – просто любителем выпить?



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Кратность – недостаточный критерий

В российских рекомендациях по диагностике и лечению алкогольной зависимости указано, что у алкоголизма есть множество признаков. Авторы документа считают, что частое употребление алкоголя позволяет лишь предположить, что человек – алкоголик. Таким образом, то, насколько часто выпивает человек, не дает возможности поставить ему диагноз, для этого требуется детальное обследование.

Какие критерии используют для диагностики алкоголизма

Российские рекомендации содержат критерии алкогольной зависимости. Они предназначены для трактовки специалистами, однако в определенной мере любой может «примерить» их на себя и своих близких. Диагноз алкоголизма ставят людям, у которых в течение последнего года в течение некоторого времени наблюдались три из следующих симптомов:

Сильное желание выпить, труднопреодолимая тяга к алкоголю.

Снижение способности контролировать выпивку – дозы алкоголя и продолжительность. Это сопровождается длительным употреблением больших количеств алкоголя и безуспешными попытками контролировать его.

При прекращении употребления алкоголя появление синдрома отмены (абстинентного синдрома). Для борьбы с ним люди снова пьют алкоголь или сходные вещества.

Изменение толерантности к алкоголю: требуется все большее количество или при употреблении тех же доз эффект усиливается.

Поглощенность употреблением алкоголя. Ради выпивки люди полностью или частично отказываются от других интересов. На алкоголь и восстановление после его приема тратится очень много времени.

Продолжение употребления спиртосодержащих напитков – вопреки явным признакам вредных последствий.

Таким образом, критерии диагностики алкоголизма не содержат указаний на количество употреблений алкогольных напитков в неделю.

Из-за пандемии больницы стало поступать больше пациентов с алкогольной болезнью печени

Пандемия стала причиной обострения алкоголизма для многих людей, боровшихся с этой проблемой. Американские врачи сообщают, что в связи с этим поступление пациентов с алкогольной болезнью печени в больницы увеличилось на 30-50%.

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В США диагноз алкогольной зависимости получить проще, чем в России. Критерии диагностики, которые используют в этой стране, во многом похожи на российские. Однако в них больше пунктов, и алкоголиком могут назвать человека, который в течение последнего года определенное время соответствовал всего двум из них:

Употребление алкоголя в больших количествах и дольше, чем планировалось.

Повторяющиеся безуспешные попытким ограничить употребление алкоголя.

Расход большого количества времени на приобретение алкоголя, его употребление и восстановление после его эффектов.

Сильная, доминирующая над всем тяга к алкоголю.

Повторяющееся употребление спиртных напитков как причина неспособности человека справляться со своими обычными ролями на работе, на учебе, дома.

Продолжение употребления алкоголя, несмотря на длительные социальные или личные проблемы.

Усиливающееся пренебрежение важными социальными и профессиональными делами, а также отдыхом и развлечениями, либо полный от них отказ.

Употребление алкоголя, регулярно сопровождается опасностями для здоровья (вождение, опасный секс, плаванье, работа с механизмами).

Продолжающееся употребление алкоголя, несмотря на понимание того, что повторяющиеся проблемы со здоровьем и психикой связаны именно с ним.

Изменение переносимости алкоголя.

Отказ от алкоголя сопровождается синдромом отмены.

Что даст отказ от алкоголя не алкоголику

В этом материале мы попытаемся разобраться, какие выгоды для здоровья может получить простой регулярно выпивающий человек, если откажется от алкоголя или хотя бы попробует это сделать.

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Играет ли роль количество?

Количество выпиваемого алкоголя может быть фактором риска развития алкоголизма. Американский Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA) указывает, что злоупотребление алкоголем и неумеренная выпивка связаны с развитием зависимости от алкоголя.

Что такое стандартная порция алкоголя?

Согласно ВОЗ: эквивалент 10 грамм чистого спирта.

В США: эквивалент 14 грамм чистого спирта.

1 банка пива (330 мл) крепостью 5% – 13 г чистого спирта;

1 бокал вина (140 мл) крепостью 12% – 13,3 г чистого спирта;

1 рюмка крепкого алкоголя (40 мл) крепостью 40% – 12,6 г чистого спиртa.

По определению NIAAA, злоупотребление алкоголем – прием более трех или четырех стандартных порций спиртных напитков в течение любого дня для женщин и мужчин соответственно. Американская Служба оказания помощи алкоголикам (SAMHSA) и наркоманам считает, что человек злоупотребляет алкоголем, если пил в неумеренных количествах (более четырех-пяти стандартных порций) хотя бы пять раз в течение последнего месяца. Однако подчеркнем, что здесь речь идет о риске алкоголизма, а не о самом алкоголизме.