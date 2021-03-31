Мнение: Моргенштерн вместо гимна России и “Катюши”

Глава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая вместе с пока еще депутатом “Единой России” Ириной Родниной продолжают пробивать одно дно за другим. Сначала бывшая гражданка США и мать гомоактивистки-русофобки Алёны Миньковской Роднина потребовала от России срочно покаяться перед ВАДА и не петь “Катюшу” на международных соревнованиях. А теперь и глава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая сообщила, что на играх в Токио наши светлоликие чиновники предлагали вместо гимна страны петь матерный рэп от Моргенштерна. Для гендерно-нейтральных спортсменов, которые не представляют никакой страны у “лучшего артиста” (по версии всех светлоликих критиков от “Яндекс.музыки” до журнала GQ), даже есть соответствующая песня “Я съел деда”. Та самая, после которой наши подростки начинают мочиться на ветеранов. У нас же именно это воспитывают чиновники и депутаты от Единой России

Долго не писали о спорте, ибо происходящее там уже пробило все уровни дна, но тут две как бы российские спортсменки, из которых одна – ныне депутат Госдумы от Единой России, а вторая – глава Олимпийского комитета, взявшись за руки, начали лупить снизу.

Напомним, Россию сначала открыто унизили, запретив символику страны и гимн, а затем еще раз открыто ткнули лицом в грязь, когда спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос РФ на использование вместо гимна «Катюши», так как «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на все песни, связанные с Россией. Притом даже не скрывают, что список унижений не полный. Ибо еще в конце прошлого года поступало предложение об обязательном коленопреклонений перед бунтующими неграми из BLM и выступлениям по проблеме борьбы с “гомофобией”. То есть придётся падать ниц еще и перед педерастами. Пока эти предложения обсуждаются касательно всех сборных, но до игр есть время, тем более, что “спонсоры просють”. Так что, если кто подумал, что ВАДА и прочие западные чиновники исчерпали запас издевательств над Россией, то спешим расстроить – они пока только разминаются.

В целом, плевать бы на всю эту свору с Кремлевской стены да посылать лесом – нам с ними детей не крестить и если хотят Олимпийские игр превратить в междусобойчик американских трансов и педерастов – полный вперед. Вот только для «наших» депутатов и чиновников это “покушения на святое” – право целовать ручки западных хозяев и там, обгоняя обсуждения “новых предложений” приняли все позы разом.

Первой выступила Роднина (которая, между прочим занимает должность заместителя председателя Комитета ГД по международным делам): “Я была против этой «Катюши»! Ничего глупее придумать больше не могли. Если не разрешается, то будем без гимна — это моя позиция. Чего ерундой заниматься? Наказаны? Без гимна? Значит, должны быть без гимна”, – заявила Роднина в интервью газете “Спорт-Экспресс”. В интервью РЕН ТВ: “Я была против этой «Катюши», потому что ничего глупее придумать не могли… Наказаны и без гимна? Значит, надо ехать без гимна”.

А за что наказаны, хотелось бы понять? За то, что наши спортивные чиновники оказались толсторожими слюнтяями, неспособными защитить даже не страну, но и самих себя? За то, что наплодили Родченковых, которые, за вкусный кусок легко продают Родину (хотя кому как не Родиной этого не знать)? Может она в курсе применения допинга? Так тогда ее надо судить, как соучастницу. А может за то, что не даем ее доченьке внедрить в российских школах педерастию, феминизм и секс-просвет?

О дочке Родниной, успешной американской журналистке Алёне Миньковской, коротко всё рассказал наш коллега из “Завтра” Алексей Иванов. “Занимает предельно русофобскую позицию, состоит в агрессивной “антидомогательской” секте Me Too, является рьяной сторонницей Демократической партии, была номинирована на премию ЛГБТ-сообщества США GLAAD Media Awards в категории “Выдающаяся цифровая мультимедиа-журналистика” за программу о бисексуалах и даже была сопродюсером инаугурации Барака Обамы. Или, например, затронуть тему о нерусском происхождении самой Родниной… Бессмысленно. Ирина Константиновна относится к категории “неприкасаемых”. Проводит новогодние каникулы с дочуркой на Гавайях, разглагольствует о “вшивом патриотизме”, будучи членом Высшего совета партии “Единая Россия”. Родниной, увы, позволено всё”, – сообщил Алексей..

Вот только Алексей еще не знал, что стук с днища еще не окончен. И вот вместо гимна России на Олимпийских играх предложили использовать музыку рэпера Моргенштерна. Об этом рассказала глава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая. По словам Великой, в качестве музыки для российских спортсменов рассматривали как известные песни, например, «Калинку» (которую тоже нельзя), так и произведения молодых исполнителей. «Ну, даже кто-то предлагал Моргенштерна», — сказала она.

Вот так, оказывается у нас в Олимпийском комитете тусят под наркоманский бит и, видимо, особенно под песню “Я съел деда”, дабы быстрей забыться откуда они вылезли. Ну да, в конце года разрисованный деградант Моргенштерн удостоился всех главных музыкальных наград уходящего года от «Яндекс.Музыка». Помимо премии «Артист года», музыкант также получил главный приз за лучший русскоязычный рэп-трек года. Им стала композиция, записанная совместно с еще одним фанатом петь о наркоте Элджеем — Cadillac. Также Моргенштерн почти смог попасть в топ-3 лучших альбомов года. Его сборник треков под названием «Легендарная пыль» занял четвертую позицию в чарте. А перед этим ему вручил премию журнал GQ, который принадлежит западным СМИ, которые открыто ненавидят Трампа, да и Путина, собственно тоже, как не любят ватников, мракобесов, совков и прочих «этих русских» с нашими семейными и прочими ценностями.

Притом награждали его за тот же самый альбом, который поднял волну возмущения родителей. Впрочем, ведь теперь это все в прошлом и сам Моргенштерн “уважаемый специалист” – директор по работе с молодежью ” Альфа-банка” живущего в Лондоне львовского олигарха Фридмана. «Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

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Что же, пробивать дно, так пробивать и советуем этим гендерно-нейтральным спортсменам под белым флагом идти под песню специалиста по работе с молодежью Моргенштерна “Я съел деда”. Прочтите, не поленитесь весь текст целиком, дабы насладиться поэзией “самого популярного артиста страны”. Мы же приведем маленький отрывок, который так возбудил сотрудников Олимпийского комитета почему-то России.

“Папа на первом, катится мерин

Рядом мадама, будто пантера

Я непоседа, е, похавал деда (У, так вкусно)

Было так вкусно (Ах), и я наелся (Оу, оу б…)

Сытный дед, сука, самый сытный дед (О-да)

Я его похавал, сука, прямо до костей (Так вкусно)

«Где тут смысл?» — задают вопрос тупые мне (Тут где?)

На… смысл, но это очень вкусный дед”

Для вот таких соревнований с вот такими чиновниками – это самое то. Они действительно “съели” своих учителей, страну и выплюнули тех, кто сделал из них людей. Или не советские и российские тренеры из них сделали тех, кто они есть? Не страна предоставила им возможность за бесплатно выступать на международных соревнованиях? Не она оплачивала им поездки, инвентарь, проживание?

А теперь одна лоббистка за счет налогов с фермеров доченьке на защиту американских педерастов откладывает, а вторая сидит в конторе, которая максимально опозорила страну насколько это вообще возможно и непонятно почему Олимпийский комитет у нас до сих пор на госфинансировании, если Россия который год не выступает на Олимпиаде. И не надо тут про “это тоже наши” – покажите мне хоть одного российского спортсмена на прошлой Олимпиаде или на этой? Их нет, только нейтральные.

Самое интересное, когда вот эти вот все начинают почти натурально возмущаться детворой на площадах, осквернением памятников войны или церквей, а так же издевательствами над ветеранами. “Если взрослые спортсмены нашей официальной (!) олимпийской сборной согласны выступать на ОИ без гимна России и не под её флагом, какие могут быть претензии к некоторым подросткам (их гораздо меньше, чем «наших олимпийцев»), которые по глупости оскверняют наши воинские мемориалы?”, – спросил журналист, политолог, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. Да после вот этого всего к ним никаких вопросов. Вопросов все больше к тем друзьям, которые со Старой площади поддерживают весь этот цирк – они вообще как хотят страну удержать, подрывая ее авторитет сильней, чем все западные СМИ? Или с Путиным вопрос решен, и кто-то готовит хлеб-соль и Моргеншерна для прихода “новых господ”?

Руслан Ляпин, РИА Катюша

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