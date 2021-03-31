Королева Рания и король Абдалла посетили выставку местных ремесленников в Аммане

В минувший вторник, 30 марта, король и корова Иордании впервые за долгое время вышли в свет. Супруги посетили выставку молодых ремесленников, которые представили свои рукотворные изделия – от ювелирных украшений до предметов домашнего обихода. Мастера получили возможность открыть свое дело благодаря государственной программе Productive Youth Initiative, запущенной по инициативе короля Абдаллы II.

Королева Рания, мать четверых детей, выбрала для выхода ярко-розовый брючный костюм в едва заметную белую клетку, дополнив его белыми лодочками на высоком каблуке, легкой волнистой укладкой и черной защитной маской.

Сегодня я и Его Величество смогли взглянуть на изделия ручной работы, созданные в рамках Productive Youth Initiative. Всегда приятно видеть, как молодые люди воплощают свои таланты в жизнь и создают многообещающие проекты,

– написала королева у себя в Instagram под снимком с супругом. Чуть позже официальными фотографиями со встречи поделилась пресс-служба Хашимитского королевского дворца.

Последний раз королева Рания выходила в свет не по видеосвязи летом прошлого года: вместе со своей дочерью она посетила город на севере Иордании — Умм-Кайс, или Гадара, чтобы подробнее узнать о предпринятых усилиях по развитию туризма в этом регионе. Тогда, кстати, она тоже отдала предпочтение наряду в розовых тонах. А чуть больше недели назад 50-летняя королева (юбилей она отпраздновала в сентябре) опубликовала в Instagram архивные фотографии со своими детьми.

Напомним, король и королева Иордании женаты уже 27 лет. За эти годы у них родилось двое сыновей и двое дочерей: принц Хуссейн (род. 28.06.1994 года), принцесса Иман (род. 27.09.1996 года), принцесса Сальма (род. 26.09.2000 года) и принц Хашим (род. 30.01.2005 года). Старшему сыну Хуссейну сейчас 26 лет, он является первым в очереди на престол, который занимает его отец, король Абдалла.

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