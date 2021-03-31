 

Украина представила ЮНЕСКО более 700 страниц доказательств того, что борщ – украинское блюдо

31.03.2021, 14:22, Новости дня
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Министерство иностранных дел Украины 30 марта подало номинационное досье “Культура приготовления украинского борща” для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили в пресс-службе украинского телеведущего, шеф-повара Евгения Клопотенко. 

“Номинационных досье направляется в Париж. Это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинской нематериального культурного наследия для его включения в репрезентативный список ЮНЕСКО”, – заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, отмечено в релизе.

Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотено.

“Когда вы заходите в ресторан за границей, то, скорее всего, в меню вы увидите “борщ (русский суп)”. Когда я узнал об этом, понял, что надо защищать борщ, потому что речь не просто о еде, а о культурной идентификации нации”, – сказал кулинар.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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