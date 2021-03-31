Гордон назвал Соловьева “говорящей жопой”

Журналист, основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон в эфире телеканала “Украина 24” 30 марта назвал российского пропагандиста Владимира Соловьева “говорящей жопой”.

О Соловьеве он вспомнил в контексте истории с российской актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, которая в прямом эфире пропагандистского ток-шоу “Время покажет” на “Первом канале” упала и сломала руку.

“Жалко, конечно… Но зачем красивой женщине, талантливой, с украинскими корнями участвовать в этой грязной кампании против Украины? Не понимаю! – сказал Гордон. – Кстати, после того, как она руку сломала, мне пришла в голову идея. Руководителям российских телеканалов надо беречь Соловьева, чтобы он, не дай бог, жопу не сломал, потому что против Украины он говорит именно этим местом”.

Зрители задали Гордону вопрос, зачем, по его мнению, украинские политики включаются в эфир российских пропагандистских программ.

“Некоторые включаются, чтобы подыграть российской политике. Некоторые, как [экс-президент Украины] Леонид Макарович Кравчук, включаются иногда, чтобы отстаивать украинскую позицию. Я это поддерживаю. В России очень много умных, тонких, понимающих людей. Они, к сожалению, смотрят это обдалбывающее российское телевидение, эту говорящую жопу Соловьева, поэтому им необходимо разъяснять украинскую позицию, украинскую точку зрению. Я считают, что это правильно и хорошо”, – отметил Гордон.

Соловьев известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. С 2010 года он работает на государственном канале “Россия 1”. Ведет программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания “Собеседник”, составляет около 67 млн руб. в месяц (около $900 тыс.). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: “Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!”

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

В августе 2020 года Госдеп опубликовал отчет о “российской экосистеме дезинформации и пропаганды”. Американские чиновники описали принципы работы российской пропаганды и средств передачи информации. В докладе сказано, что система российской пропаганды состоит из “пяти столпов”: официальных каналов связи; международного вещания, финансируемого государством; прокси-ресурсов; соцсетей и кибератак.

—