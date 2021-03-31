Фонд Рината Ахметова провел для студентов онлайн-лекцию “Оценка социального влияния благотворительной помощи”

Онлайн-лекцию “Оценка социального влияния благотворительной помощи” провели член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Елена Литвинова и независимый эксперт-консультант, основатель и партнер Envoy Partnership (Великобритания) Оливер Кемптон.

В ходе исследования самого большого проекта “Продуктовая помощь населению”, реализованного Фондом для жителей Донбасса, впервые в Украине методология Impact Study применялась в благотворительном секторе. Она утверждена Мировым банком и используется ведущими компаниями, организациями и правительствами разных стран для оценки социального вклада государственных программ и социальных инициатив.

“Обычно оценивают количество помощи, тогда как мы оцениваем ее влияние на жизнь людей, на их продовольственную безопасность и эмоциональное благосостояние, количество людей, которым эта помощь принесла реальную пользу. Чтобы оценить социальную ценность помощи Фонда для востока Украины, мы определили количество тех, кто не смог бы прокормить себя и семью без продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова”, – пояснил партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон.

Фото: akhmetovfoundation.org

Член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Елена Литвинова отметила: “Результат программы в количественном выражении: когда мы начали исследование, у нас был 1 млн прямых благополучателей, Оливер Кемптон подтвердил в исследовании, что бенефициаров (людей, которые получили помощь) в итоге оказалось 3,5 млн. Каждый, получивший помощь, делился со своей семьей, детьми, родственниками”.

Отвечая на вопросы участников онлайн-лекции, Литвинова рассказала, что в реализации других проектов будут использоваться те же принципы, что и в “Продуктовой помощи населению”. А это значит – можно приступать к реализации проекта, только когда существует четкое понимание масштабов социальной потребности.

“На чем построены все новые методологии – на том, что во всех социальных инициативах важно не только сделать предпосылки, что помощь нужна, а их реально протестировать путем опроса благополучателей либо другими методами”, – отметила она.

Фото: akhmetovfoundation.org

В исследовании социального влияния проекта “Продуктовая помощь населению” приняли участие более 1650 благополучателей и волонтеров. Ключевые результаты исследования социального влияния показали, что проект “Продуктовая помощь населению” Фонда Рината Ахметова существенно повлиял на эмоциональное благополучие жителей Донбасса, которым была оказана поддержка. Они отмечали, что вместе с продуктами получали надежду, внимание и понимание того, что о них не забыли.

С коротким и полным отчетом можно ознакомиться по ссылке: https://civilvoicesmuseum.org/experts/publications/food_aid_initiative_report

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