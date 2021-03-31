Степанов анонсировал поставки около 5 млн доз вакцин в апреле и мае

Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин по подписанным контрактам в течение апреля и мая. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства 31 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Кроме того, потенциально у нас еще есть как минимум 1,5 млн доз вакцин, которые мы должны получить. Это наши договоренности с Европейским союзом. Все эти вакцины мы должны получить или по прямым контрактам, или по инициативе COVAX”, – пояснил он.

При этом министр отметил, что по всему миру наблюдается тенденция срыва сроков поставок вакцин от производителей. Степанов рассчитывает заключить контракты на еще 15 млн доз вакцин, чтобы в 2021 году Украина смогла получить в итоге 37 млн доз вакцин от коронавируса. Благодаря такому объему удастся привить подавляющее большинство взрослого населения, заключил он.

“Подавляющее большинство людей будут вакцинированы в 2021-м году. Будет предоставлен бесплатный доступ к вакцинам”, – пообещал Степанов.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Украина получила первую партию вакцины – 500 тыс. доз. К утру 31 марта привили 231,6 тыс. граждан, два человека получили обе дозы препарата.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые ожидает Украина в рамках механизма COVAX, уже “должны вот-вот прийти”, сообщал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. До конца июня, по его данным, страна получит еще почти 1 млн доз этого препарата. По информации мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в частных клиниках города уже начали делать прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer. По его словам, одна доза стоит 800 или 1000 грн.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

—