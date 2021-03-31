Диетолог Дианова назвала указывающие на дефицит витаминов факторы

Врач-диетолог Нурия Дианова назвала признаки нехватки в организме витаминов. С наступлением весны многие жалуются на авитаминоз. Восстановить баланс можно путем употребления свежих фруктов и овощей, а также витаминных комплексов, но важно обратить внимание на ряд симптомов.

Необходимо понаблюдать, выпадают ли волосы и являются ли ломкими ногти. В среднем каждый человек в день теряет около 100 волосинок. Если на расческе остается больше, то это свидетельствует о нехватке некоторых витаминов.

При авитаминозе наблюдаются заеды, присутствует сухость кожи. Нехватка витамина D проявляется болью в мышцах, дискомфортном в костях, складывается ощущение, будто человек перетрудился в спортивном зале.

У некоторых россиян может наблюдать дефицит нескольких витаминов одновременно. Важно употреблять не только овощи и фрукты, но и зелень, ее можно вырастить на подоконники. Внимание необходимо обратить на микрозелень, поскольку она является лучшим источником витаминов.

На сегодняшний день при дефиците витамина D у людей наблюдается повышенная ломкость сосудов. У тех, кто живет в холодных регионах, деформируется грудная клетка. В данном случае необходимо начать принимать рыбий жир или же капсулы витамина D. Если не хватает витамина А, то наблюдаются проблемы с кожей и зрением.

Источник: 360tv.ru