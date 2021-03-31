 

Экологи: Кусочки пластика могут повлиять на будущее всех экосистем

31.03.2021, 14:14, Разное
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Экологи, которые представляют Свободный университет Берлина, после проведения нового исследования обеспокоены проблемой пластикового кризиса. Они убеждены, что куски из упаковок и химические вещества могут повлиять на будущее всех экосистем.
Куски пластика способны проникать в пищу, а также наносить вред почве и растениям. Несмотря на то, что данную проблему поднимают на мировом уровне, пока непонятно, как с ней справиться. Начиная с 50-х годов прошлого века на Земле произвели более 8 миллиардов тонн пластмассы. При этом, 75% этого объема стали отходами, которые не разлагаются и распадаются на вредный микропластик.

Ученые убеждены, что эта ситуация со временем только усугубится, а человечеству придется решать новые проблемы в сфере экологи и здравоохранения. В своем исследовании специалисты описали, что микропластик способен проникать в живые организмы и почву. Следовательно, он влияет на изменения микробных процессов, разложение мусора, рост растений и углеродный цикл планеты. Если количество пластика продолжит расти, то сократится урожайность, что скажется на питании людей и животных.

Источник: www.popmech.ru



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