Коллега Маркл Вудсайд призвал королевскую семью принести ей извинения

Актер Дэвид Вудсайд, с которым Меган Маркл снималась в сериале «Форс-мажоры», призвал королевскую семью принести ей извинения. Он поделился с журналистами своими впечатлениями о характере герцогини Сассекской и совместной работе с ней.

По словам Дэвида Вудсайда, актриса является самым умным, милым и вдумчивым человеком, которого он встречал. Он считает Меган Маркл потрясающей личностью, поэтому ему обидно слышать обвинения в ее адрес. При этом, коллега характеризует супругу принца Гарри как жесткую женщину с хищническим темпераментом. Поэтому он советует королевской семье еще раз посмотреть на ситуацию и здраво оценить свои силы. Дэвид Вудсайд убежден, что Меган Маркл достаточно сильная для того, чтобы ее не могли выбить из колеи подобные нападки. Звезда «Форс-мажоров» посоветовал представителям Букингемского дворца отступить, так как они «выбрали не ту женщину, с которой можно связываться».

В тот период, когда голливудские знаменитости работали вместе на съемочной площадке, Меган Маркл уже встречалась с принцем Гарри. Однако она не обмолвилась об этом факте ни словом. Дэвид Вудсайд узнал о ее личной жизни позже из газет. Откровения актера снова вызвали у прессы неоднозначную реакцию. Его похвалу в адрес коллеги британские СМИ развернули в свою пользу, выставив герцогиню Сассекскую жесткой и властной особой.