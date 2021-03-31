 

Кремль: Демографическая ситуация в России находится в очень плохом положении

31.03.2021, 14:12, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство принимает “весьма интенсивные” меры, чтобы повысить уровень рождаемости в стране, однако устранить проблему пока не удается. “Наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении”, – подчеркнул он.

Спикер Кремля рассказал, что в каждом регионе страны своя динамика прироста и убыли населения, и назвал демографию “хитрой штукой”. По данным РИА Новости, в прошлом году в 58 регионах страны численность населения пошла на убыль, а в трех субъектах – никак не изменилась.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России не исчерпан потенциал увеличения количества россиян. Вместе с этим она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции сыграла свою роль – принятые в 2020 году решения будут иметь эффект лишь через некоторое время.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Среди них – увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, а также помощь в раскрытии талантов, передает издание “Известия”.

Ранее “Дни.ру” написали, что количество жителей России в прошлом году сократилось на полмиллиона. Подробности – в этой статье.



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