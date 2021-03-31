В Раде рассказали о традиции выпивать во время ночной работы

Украинские депутаты любят выпить во время работы поздним вечером, потому что «ночью тяжело на трезвую голову работать», рассказал глава парламентского комитета по вопросам свободы слова на Украине Нестор Шуфрич.

«Признаю, есть такой грех у моих коллег, особенно когда у нас ночные бдения. Ночью тяжело на трезвую голову работать», – рассказал Шуфрич в эфире телеканала «Россия 1».

Также Шуфрич отметил, что несколько лет назад по инициативе оппозиционных депутатов парламент запретил продавать алкоголь в Раде, однако это не решило проблемы.

«В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают… Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки», – отметил Шуфрич.

Ранее в СМИ опубликовали видеозапись с потасовкой между депутатами Верховной рады Украины в здании парламента из-за закона о земле.