 

Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны коронавируса

31.03.2021, 14:02, Новости дня
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Пока рано говорить о полной победе над коронавирусом, поскольку все еще сохраняется угроза третьей волны пандемии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, насколько реальной в администрации президента считают угрозу третьей волны коронавируса.

«Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Однако показатели статистики заболеваемости COVID-19 являются поводом для осторожного оптимизма, отметил Песков.

«Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма», – сказал он. При этом необходимо сохранять действующий ограничения и рекомендации, сказал Песков.

Пресс-секретаря главы государства попросили прокомментировать информацию о том, как проводят карантин люди, которым предстоит встретиться с президентом.

«Я детально не имел возможности ознакомиться, но видел сообщения на этот счет. Я не знаю, какие могут быть комментарии. Действительно, все ведомства несут дополнительные расходы в связи с карантинными мероприятиями, в связи с режимом санитарным, связанным с пандемией. Это общая практика, и, кроме того, конечно, лица, которые имеют отношение к руководству государства, обеспечение их деятельности, конечно, связано с дополнительными мерами. То есть это абсолютно нормальная ситуация», – сказал Песков.

За минувшие сутки в РФ было выявлено 8275 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.



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