Когда Тутберидзе била Боброву? – Личное мнение

После триумфа на ЧМ в Стокгольме воспитанницы Этери Тутберидзе и провала всех остальных, вполне ожидаемо вышли публикации о том, какая она всё-таки дрянь.

Штампуешь чемпионок для страны? Так мы сейчас тебе такую кампанию в жёлтых СМИ разведём — не отмоешься!



Фото: Соцсети

«Новый скандал в фигурном катании: неужели Тутберидзе унижает своих учениц».

Неужели?

Российская парница в танцах на льду, не имеющая никакого отношения к Тутберидзе, кроме дружбы с Евгенией Медведевой, Екатерина Боброва вдруг начала рассуждать о тренерских методах Этери:

«Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Какими бы ни были ее методы, они работают», — издалека начала Катя.



Фото: Соцсети

И тут же всё обобщила: «Меня тоже в детстве били, – мама не горюй, – мне страшно было приходить на тренировки».

Этери её била? Нет. О ком говорит тогда Боброва? Она рассуждает в принципе о системе. При чём тут Тутберидзе? А вот это хороший вопрос!

«Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо… Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», — развивает свои мысли спортсменка.

Так вот оно чо, Михалыч! Чемпионки — следствие унижений, как многие поняли рассуждения Кати. Какая прекрасная обтекаемая формулировка: «Она может унижать»!

А может и не унижать — откуда Бобровой знать это, если она не тренировалась у Тутберидзе?

«Обсуждая манеру тренерства Этери Георгиевны, все забывают Станислава Жука, который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое – на километры нужно было обходить его тренировки стороной. Это специфика нашего менталитета – только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить. Меня тоже в детстве били, – мама не горюй».

Как связаны Тутберизде и Жук? Они тренируют вместе? Почему, обсуждая манеру тренерства Тутберидзе, нам нужно не забывать Жука? Он тут каким боком?

Сочувствуя Кате, которую били в детстве, я не могу понять, кто это делал. В интервью я не нашла фамилий этих людей, хотя именно о них и следовало бы поговорить, если уж мы рассуждаем о жестокости.

Не об Этери, а о тех, кто бьёт детей.

Для меня непонятно одно — кто те люди, которые так возмущены очередным успехом воспитанницы Тутберидзе, что не гнушаются вывалить эти статейки через жёлтую прессу?

Как вы думаете, кто заказчик — предполагайте любые возможные варианты.

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