47% медиков в РФ – против «уголовок» за невыхаживание бесперспективных новорожденных



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Поводом для опроса стало знаменитое «дело врачей»: почти два года длилась судебная тяжба против неонатолога Элину Сушкевич и экс-главврача Калининградского роддома № 4 Елены Белой, которых обвиняли в умышленном убийстве недоношенного новорожденного. По версии следствия Сушкевич по распоряжению Белой ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния после чего внесла в историю родов данные о мертворождении, чтобы не портить статистику медучреждения. В декабре прошлого года суд присяжных признал невиновными обеих женщин.

В опросе приняли участие 342 врача. По мнению почти половины респондентов (47%), умышленное прекращение оказания помощи «неперспективным», то есть не имеющим шансы на выживание недоношенным, не должно считаться уголовным преступлением. Также 52,9% врачей считают, что вообще нет смысла выхаживать новорожденных с весом 500-750 граммов.

29,3% опрошенных считают, что отказ от выхаживания таких детей не должен считаться преступлением, еще 17,8% высказались за эвтаназию с согласия родителей. Однако 41,2% специалистов высказались за уголовное преследование врача в том случае, если достоверно установлено, что ребенок был жизнеспособен. Только 11,7% респондентов сочли, что умышленный отказ от спасения «бесперспективных» детей должен в любом случае считаться уголовным преступлением.

42,1% специалистов высказались за то, чтобы законодательно закрепить вес новорожденного в 1000 граммов, с которого необходимо начинать выхаживание недоношенных детей. Только 18,70% специалистов считают оправданными действующие критерии выхаживания — 22 недели и вес 500 граммов. Другие опрошенные распределились по следующим вариантам: выхаживать начиная с 600 граммов предлагают 7,9%, с 700 — 10,2%, с 800 — 14,9%, с 900 — 6,2%.

Треть врачей (35,40%) считают неперспективным выхаживание недоношенных детей на сроке гестации 22-25 недель с пороками развития, несовместимыми с жизнью или приводящие к глубокой инвалидности, например, с внутрижелудочковым кровоизлиянием, а также новорожденных в коме после тяжелых патологий. Специалисты считают, что все меры по спасению таких детей принесут родителям больше мучений, а медикам — бессмысленную трату ресурсов.

33,9% респондентов проголосовали за организацию врачебных консилиумов о прекращении оказания помощи новорожденным, но с привлечением родителей. Еще 11,7% считают, что безнадежных детей надо спасать в том случае, если есть гарантия оказания им полноценной паллиативной помощи — согревание, обезболивание, нутриенты.

Наконец, «Справочник врача» задал вопрос, должен ли специалист нести ответственность за ошибки, которые привели к смерти новорожденного с экстремально низкой массой тела. Более половины (53,5%) опрошенных считают, что с врачей должна быть снята ответственность, поскольку из-за малых шансов на выживание невозможно установить степень вины специалисты. 19,3% респондентов считают заявили, что ответственность должна быть, но не уголовная. Только 7,6% врачей считают, что врач должен ответить за свои действия в полной мере, в то время 9,9% заявили, что медик имеет право на ошибку и не должен отвечать за нее по закону.