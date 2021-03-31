 

Путин, Макрон и Меркель обсудили ухудшение здоровья Навального

31.03.2021, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…ситуацию в Донбассе и регистрацию в ЕС «Спутника V».

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы, которая прошла в режиме видеоконференции, лидеры трех стран обсудили распространение коронавируса, перспективы регистрации в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V», ситуацию в Донбассе, Беларуси, Ливии, Сирии, а также преследование политика Алексея Навального.

В сообщении на сайте президента говорится, что

«в связи с поднятым партнерами вопросом об А.Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

При этом на сайте Елисейского дворца уточняется, что президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Меркель «обратили внимание президента Путина на положение господина Алексея Навального, на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья».

Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, во время разговора о регистрации «Спутника V» в ЕС лидеры Франции и Германии подчеркнули, что рассмотрение заявки на регистрацию российского препарата должно происходить на основе тех же норм, которых европейский регулятор придерживается в отношении любой другой вакцины.

Путин, как сообщается на сайте Кремля, затронув тему протестов в Беларуси, вновь пояснил «о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», при этом Меркель и Макрон подчеркнули, что необходимо установить «инклюзивный диалог» белорусских властей с обществом и провести новые свободные президентские выборы.

«Президент РФ подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», — передает пресс-служба Кремля позицию Путина по вопросу урегулирования в Донбассе, добавив, что «с российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения». Однако Макрон и Меркель вновь подчеркнули, что РФ должна взять на себя «твердое обязательство» по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке «пути выхода из кризиса» в соответствии с Минскими договоренностями.

Политик Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии №2 города Покрова, ранее сообщил об ухудшении здоровья. У него сильно заболела спина и правая нога. Навальный предположил, что это может быть связано с защемлением нерва «от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде».

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Объединение омских футбольных фанатов признали экстремистской организацией

27.11 / Ученые: Сохранить сосуды при диабете второго типа помогут короткие тренировки

08.11 / Мнение: Отменить бессрочные дипломы

15.10 / Ученые обнаружили нарушающий работу памяти гормон

07.08 / «Ничего не помню, не признаю»

12.03 / Ребенка жестоко избили собственная мать и бабушка

16.11 / Ядерный взрыв на Украине

26.02 / В «Роскосмосе» не стали отрицать возможность создания российской орбитальной станции

07.03 / «Мимино» ждет приговора

01.02 / Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)